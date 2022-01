Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Discounter

Ennepetal (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Freitag das Oberlicht eines an der Hagener Straße gelegenen Discounters ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Gegen 01:40 Uhr wurde ein Sicherheitsunternehmen über den ausgelösten Alarm informiert. Der Mitarbeiter stellte vor Ort ein eingeschlagenes Oberlichtfenster fest und informierte die Polizei. Täter konnten in dem Gebäude nicht mehr festgestellt werden, ob sie Beute erlangten ist bisher unklar.

