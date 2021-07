Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mögliches Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.35 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer zwei Fahrzeuge, welche im Bereich der Habsburgerstrasse in Freiburg und später am Europaplatz und Friedrichring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, in auffälliger Fahrweise unterwegs waren.

Hierbei soll es sich um einen schwarzen Audi R8 und einen weißen Audi TT mit rotem, amtl. Kennzeichen, EM-Zulassung gehandelt haben.

Beide Fahrzeuge fuhren mit hoher Geschwindigkeit, in hohem und lautem Drehzahlbereich, dicht hintereinander. Sie erweckten den Eindruck ein Autorennen zu fahren und sich gegenseitig überholen zu wollen. Offenbar wurden, laut Angaben der Zeugen, auch Teile des Fahrradschutzstreifens benutzt.

Eine im Nahbereich befindliche Streifenwagenbesatzung der Polizei konnte ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise gefährdet wurden.

