Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gemeindehaus/ Pkw durchwühlt

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind durch ein Toilettenfenster in ein Gemeindehaus Im Wiesengrund eingebrochen. Aus einem der Räume entwendeten sie Beamer, Verstärker und Musikanlage.

Unbekannte hebelten heute Morgen in der Immermannstraße zwei Fahrzeuge auf bzw. zerstörten Fenster. Beide Wagen wurden durchwühlt. Offenbar fanden die Täter nichts Verwertbares. Gegen 4.20 Uhr war die Alarmanlage einer der beiden Wagen losgegangen. Weil der Alarm jedoch rasch verstummte, ging niemand dem Signal nach. Am Donnerstag zwischen 20.30 und 21 Uhr durchwühlte ein Unbekannter am Westergraben einen 1er BMW. Der Fahrer hatte angehalten, um sich etwas in einem Imbiss zu kaufen. Als er zurückkehrte, waren Bankkarte, Bargeld und Armbanduhr aus dem Wagen verschwunden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell