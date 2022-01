Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall im Kreisverkehr

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 66-jährige mit ihrem Nissan auf der Sprockhöveler Straße in Richtung Blankenstein. Hierbei fuhr sie in den Kreisverkehr ein, um an der dritten Ausfahrt den Kreisverkehr an der Holthauser Straße wieder zu verlassen. Ein 75-jähriger Hattinger missachtete die Vorfahrt der im Kreisverkehr fahrenden 66-Jährigen und fuhr in den Kreisverkehr und kollidierte hier mit dem Nissan. Bei dem Zusammenstoß wurde die 66-Jährige leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht.

