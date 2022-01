Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrüche an der Dortmunder Landstraße

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Montag (16./17.01) brachen Unbekannte Tatverdächtige in eine Firma an der Dortmunder Landstraße ein. Die Täter entwendeten einen silbernen Mercedes Sprinter, dessen Schlüssel sie in den Räumlichkeiten fanden und transportierten hiermit vermutlich diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge, die sie ebenfalls aus der Firmenhalle entwendeten. Der Sprinter war seitlich mit einer grünen Folienwerbung beklebt. In räumlicher Nähe brachen die Täter in der gleichen Nacht den Zugang zu einem Container einer Reitsportanlage auf. Es wurden hier Reitsportartikel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem gestohlenen Sprinter und den flüchtigen Tätern geben könne. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell