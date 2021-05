Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Zeugen gesucht

Thuine (ots)

Zwischen dem 10. und dem 16. Mai kam es an der Gebrüder-Weltring-Straße in Thuine zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten insgesamt 14 Holzpfähle und 15 Metallschilder des dortigen "Thuiner Kinderwaldes". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell