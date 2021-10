Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten stoppen Falschfahrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Eine angetrunkene PKW-Fahrerin bog am Sonntagmorgen, 10.10.2021, falsch ab und fuhr auf dem Südring in den Gegenverkehr. Polizisten einer nahegelegenen Kontrollstelle stoppten die Falschfahrt.

Polizisten führten gegen 06:30 Uhr im Bereich des Südrings, nahe der Duisburger Straße, Verkehrskontrollen durch. Während der Kontrollen erkannten die Polizisten einen Mercedes, der von der Duisburger Straße nach links auf den Südring abbog. Bei dem Abbiegevorgang fuhr die Fahrerin auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und wurde dadurch zum Falschfahrerin. Ein richtig fahrender PKW-Fahrer, der dem Mercedes entgegenkam, machte durch Hupen auf das Fehlverhalten aufmerksam. Die Mercedes-Fahrerin stoppte, wendete und fuhr zurück.

Polizisten der Kontrollstelle folgten dem Mercedes und hielten ihn am Südring/ Duisburger Straße an. Die 46-jährige Fahrerin aus dem Kreis Vechta äußerte bei der Kontrolle, sich auf das Navigationsgerät konzentriert zu haben und so ihren Fehler zu spät realisiert zu haben.

Die Polizeibeamten nahmen während der Kontrolle Alkoholgeruch wahr und führten mit der 46-Jährigen einen Alkoholtest durch, der positiv verlief. Ein Arzt entnahm ihr im Krankenhaus eine Blutprobe. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

