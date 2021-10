Polizei Bielefeld

POL-BI: Erfolgloser Raub trotz Pfeffersprayeinsatz

An der Ritterstraße wiedersetzte sich am Samstag, 09.10.2021, ein Opfer einem Räuber. Der Täter sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete ohne Beute.

Ein 21-Jähriger aus Bad Salzuflen ging gegen 03:45 Uhr durch die Passage vom Oberntorwall in die Ritterstraße und schaute währenddessen auf sein Handy. Ein entgegenkommender Mann riss unvermittelt beim Passieren an seinem Rucksack, den er auf dem Rücken trug. Als sich der 21-Jährige wehrte, schlug der Täter nach ihm. Das Opfer setzte sich weiter zur Wehr. Der Räuber sprühte ihm schließlich Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete ohne Beute in Richtung Jahnplatz.

Den Täter beschrieb das Opfer als circa 170 cm bis 175 cm groß und schlank. Er trug einen schwarzen Mundschutz und schwarzen Pullover.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

