Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber erbeuten Handy

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Eine Gruppe trat am Samstag, 09.10.2021, auf vier Bielefelder ein und raubte einem Opfer das Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Vier Bielefelder im Alter von 26, 36, 43, und 45, waren gegen 01:45 Uhr zu Fuß vom Jahnplatz über den Niederwall in Richtung Rathaus unterwegs. Eine Gruppe von circa 10 bis 15 Personen näherte sich dem Quartett und begann, ihnen die Beine wegzutreten. Es entstand ein Gerangel. Der 43-Jährige holte sein Handy hervor und begann mit seinem Smartphone die Situation zu filmen. Ein Täter trat ihn, so dass der Bielefelder stürzte und der Räuber entriss ihm das Handy. Die Gruppe entfernte sich in Richtung August-Bebel-Straße. Die Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Zeugen der Auseinandersetzung und des Raubes werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell