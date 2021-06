Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht auf der A 40 bei Lütgendortmund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0593

Ein mit vier Personen besetzter VW Polo ist am Sonntagnachmittag (6. Juni) auf der A 40 gegen die Leitplanke geprallt. Offenbar musste der Fahrer zuvor einem anderen Fahrzeug ausweichen.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 21-Jährige (aus Altena) gegen 14.25 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Dortmund. In Höhe der Ausfahrt Lütgendortmund wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Hier näherte sich von hinten ein schwarzer Pkw. Dessen Fahrer*in beschleunigte nun das Fahrzeug und schloss zügig zu dem Polo auf. Der 21-Jährige erkannte dies und wich daraufhin nach rechts aus. Dabei brach der Wagen aus und rutschte gegen die Leitplanke. Der unbekannte Pkw (vermutlich ein schwarzer VW) entfernte sich - ohne zu halten - von der Unfallstelle in Richtung Dortmund. Der Fahrer des VW Polo wurde durch den Unfall leicht verletzt, seine Mitinsassen blieben unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Haben Sie den Unfall am Sonntag beobachtet und/oder können Sie weitere Hinweise zum flüchtigen Pkw geben? Melden Sie sich bitte in der Autobahnpolizeiwache Bochum unter 0231-132-4821.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell