Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Am Freitag, 4. Februar 2022, gg. 22:20 Uhr, kam es in Lohne, Bakumer Straße/Einmündung "Im grünen Winkel" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Radfahrer aus Bakum verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem E-Bike den Geh- und Radweg der Bakumer Straße in Fahrtrichtung Bakum. In Höhe der Einmündung "Im grünen Winkel", bei der dortigen Bäckerei, kam ein dunkler Pkw aus der Nebenstraße heraus. Der bislang unbekannte Fahrer wollte offensichtlich auf die Bakumer Straße abbiegen. Dabei wurde der herannahende Radfahrer vermutlich übersehen, denn der Pkw fuhr unvermittelt an die Bakumer Straße heran. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, musste der Bakumer stark abbremsen. Dabei kam er zu Fall und zog sich diverse Knochenbrüche und Prellungen zu. Der Fahrer des dunklen Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und bog nach links auf die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Bakum ab.

Zeugen, die Angaben zum Unfall, bzw. Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter 04442 808460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell