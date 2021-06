Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Radfahrer bei Aufprall auf Auto vermutlich verletzt - Flucht von der Unfallstelle

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat Sonntagmorgen (20.06.2021, 02.00 Uhr) einen am Straßenrand geparkten Pkw in Oelde-Lette angefahren.

Der Skoda Octavia war an der Herzebrocker Straße in Richtung Hauptstraße abgestellt. Zwischen 02.00 und 02.30 Uhr muss ein unbekannter Fahrradfahrer gegen das Auto gestoßen sein und es dadurch linksseitig stark beschädigt haben. Anschließend fuhr der Beteiligte weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren.

Die Spuren an dem beschädigten Pkw lassen vermuten, dass der Radfahrer durch den Aufprall verletzt wurde.

Wer kann Angaben zu dem Unfall oder den Beteiligten machen? Hinweise bitte an die Polizeiwache Oelde unter der Telefonnummer 02522/915-0 oder per Mail an poststelle.warendodrf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell