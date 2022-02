Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 7. Februar 2022, 07.35 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Vechta mit einem Lkw die Münsterstraße ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 44-Jährige konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, obwohl er bereits seit über einem halben Jahr in Deutschland wohnt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Halter des Fahrzeuges, ein 44-jähriger Mann aus Vechta, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 7. Februar 2022, um 11.30 Uhr, geriet ein 33-jähriger Autofahrer aus Dinklage in eine Kontrolle der Polizei auf der Burgstraße. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 7. Februar 2022, um 14.10 Uhr befuhr ein 43-Jähriger aus Bakum mit einem Pkw die Carumer Dorfstraße zum wiederholten Mal ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Halterin des Kfz, eine 43-jährige Frau aus Bakum, ließ die Fahrt zu. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 7. Februar 23022, um 20.22 Uhr fuhr ein 41-jähriger aus Vechta mit einem Pkw auf der Oldenburger Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 7. Februar 2022, um 16.20 Uhr fuhr ein 37-jähirger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Windallee und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Diese hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 7. Februar 2022, von 20.00 Uhr bis 22.15 Uhr stellte ein 36-jähriger Lohner seinen Pkw der Marke VW, Golf ordnungsgemäß auf den Parkplatz eines Fitnessstudios in der Lohner Straße ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke. Der Schaden befindet sich rechtsseitig an der Front des Fahrzeugs und beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Montag, 7. Februar 2022, 21.56 Uhr fuhr eine 32-jährige Frau aus Goldenstedt mit ihrem Pkw auf der Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Auf Höhe der Straße Hainbuchenkamp kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kam kopfüber im Graben zum Stillstand. Zuvor sei der Pkw aus ungeklärter Ursache ins Schleudern gekommen. Die 32-jährige Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Wohnmobils

Im Zeitraum von Freitag, 4. Februar 2022, 14.30 Uhr bis Montag, 7. Februar 2022, 17.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen ein Wohnmobil der Marke Fiat Bürstner. Das verschlossene Wohnmobil stand auf einer Hoffläche an der Friedenstraße. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Samstag, 5. Februar 2022, 15.00 Uhr bis Sonntag, 6. Februar 2022, 10.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen an der Hunteburger Straße geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 8. Februar 2022, um 06.30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer aus Holdorf auf dem linksseitigen Fahrradweg an der Großen Straße in Richtung Damme. An der Einmündung Ostring wollte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Pkw auf die vorfahrtsberechtigte Große Straße in Richtung Dinklage aufbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Fahrradfahrer, wobei der 63-Jährige leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer hielt an und sprach mit dem Verletzten, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Angaben seiner Personalien. Der leicht verletzte Fahrradfahrer begab sich anschließend selbstständig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

