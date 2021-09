Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen und Handtasche aus Pkw gezogen

Schalksmühle (ots)

Am Dienstag zwischen 17 und 21.30 Uhr wurde an der Glörstraße die Seitenscheibe eines gelben Seat Ibiza eingeschlagen. So konnte der Täter eine beigefarbene Damenhandtasche herausziehen. Die Tasche war allerdings leer. Der Schaden am Fahrzeug übersteigt den Wert der Beute um ein Vielfaches. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Oft genug schafft sogar das Münzgeld in der Mittelablage genug Anreiz, in ein Fahrzeug einzubrechen. Deshalb: Keine Wertsachen im Auto liegen lassen - weder "versteckt", noch offen von außen sichtbar! (cris)

