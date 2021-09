Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer zerschlägt Möbel/ Einbruch-(versuch)

Hemer (ots)

Wegen eines randalierenden Wohnungsinhabers wurde die Polizei am Dienstag kurz vor 17 Uhr zur Straße "Am Lüsebrink" gerufen. Der 28-jährige Randalierer öffnete, mit einer Fahrradkette in der Hand kurz die Tür, schlug sie den Beamten jedoch direkt wieder zu. Er bedrohte und beschimpfte die draußen stehenden Polizeibeamten u.a. als "Arschloch". Die Beamten zogen weitere Kräfte hinzu und öffneten die Tür gewaltsam. Sie überwältigten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Er hatte einen Großteil der Möbel zerschlagen und mehrere Fenster und Türen beschädigt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Unbekannte versuchten, in der Nacht zum Montag in ein Haus Am Schoppenweg einzubrechen. Sie beschädigten die Haustür.

Zwischen dem 7. Juli und dem 2. September sind Unbekannte in eine Lagerhalle an Hönnetalstraße eingedrungen. Sie klauten mehrere Dutzend Pakete mit Küchenarmaturen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell