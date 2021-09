Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spielhallen-Aufsicht geschlagen/ Kellereinbruch/ Diebstahl aus Pkw

Iserlohn (ots)

Am Dienstag gegen 20 Uhr betrat ein 43-jähriger Iserlohner eine Spielhalle an der Hans-Böckler-Straße - obwohl er dort Hausverbot hat. Als ihn die Angestellte aufforderte, das Lokal zu verlassen, verpasste er ihn eine Ohrfeige und verschwand wieder.

Unbekannte sind zwischen Montag- und Dienstagnachmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Treppenstraße eingebrochen. An einem Kellerabteil scheiterten die Täter. An einem anderen konnten sie die Halterung des Vorhängeschlosses abbrechen und Jacken und Lebensmittel stehlen.

Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag wurden aus einem an der Mendener Straße geparkten roten Mercedes Benz A Kosmetika und Mobilfunkzubehör gestohlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell