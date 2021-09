Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Männer verprügeln Busfahrer

Altena (ots)

Zwei 39 und 45 Jahre alte Brüder haben am Dienstagnachmittag einen Busfahrer der Schnellbuslinie S1 angegriffen. Der Fahrer hatte die beiden erheblich alkoholisierten Männer ermahnt, ihre Mund-Nase-Masken richtig aufzusetzen. Das ignorierten die Lüdenscheider und zündeten sich stattdessen Zigaretten an. Gegen 14.45 Uhr stoppte der in Richtung Iserlohn fahrende Bus fahrplanmäßig am Altenaer Bahnhof. Dort forderte der Fahrer die Männer auf, den Wagen zu verlassen. Darauf griffen sie den 49-Jährigen an. Sie verpassten ihm mehrere Schläge ins Gesicht und brachen ihm einen Finger. Die Brille des Opfers und das Schutzglas der Fahrerkabine gingen zu Bruch. Mehrere Fahrgäste wählten den Notruf der Polizei. Als die eintraf, schrien die Angreifer immer noch auf den Fahrer ein. Der 39-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

