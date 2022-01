Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (7/2022) Aufzug von "Corona-Kritikern" und Gegenkundgebung in Hann. Münden - Polizei schließt drei Teilnehmende wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht aus Versammlung aus

Hann. Münden, Tanzwerder und Rathausvorplatz Mittwoch, 5. Januar 2022, 18.00 bis ca. 20.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben sich am Mittwochabend (05.01.22) etwa 80 Corona-Kritiker an einer Kundgebung mit anschließendem Aufzug durch die Altstadt beteiligt. Die von der Polizei als versammlungsrechtliche Aktion bewertete Veranstaltung begann gegen 19.00 Uhr auf dem Tanzwerder. Nachdem sich die Demonstrierenden in Bewegung gesetzt hatten, stellten Einsatzkräfte am Ende des Aufzuges mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. Zwei Teilnehmende, die sich trotz mehrfacher Aufforderung weigerten, eine FFP 2-Maske anzulegen, wurden daraufhin nach dem Versammlungsgesetz von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen und die Personalien festgestellt. Ein weiterer Teilnehmerausschluss richtete sich gegen eine Person, die eine nicht der vorgeschriebenen Norm entsprechende Mund-Nase-Bedeckung trug. Auch hier erfolgte eine Identitätsfeststellung.

Im Laufe der Demonstration kam es wiederholt zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmenden und zwei Medienvertretern, die den Aufzug begleiteten und Aufnahmen fertigten. Zu strafbaren Handlungen kam es nach vorliegenden Erkenntnissen hierbei nicht. Einsatzkräfte konnten eine weitere Eskalation der Situation unterbinden. Gegen 20.10 Uhr erreichte der Demonstrationszug wieder den Tanzwerder. Die Teilnehmenden verließen anschließend in Kleingruppen den Ort.

An einer bei der Versammlungsbehörde angezeigten, stationären Gegenkundgebung nahmen ab 19.00 Uhr auf dem Rathausvorplatz in der Spitze rund 100 Menschen teil. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

