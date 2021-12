Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei hochwertige E-Biks bei Einbruch gestohlen; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwei hochwertige E-Bikes der Marke Winora wurden in der Nacht zum Montag in der Neckarstadt-Ost gestohlen.

Der oder die Täter brachen hierzu über ein Fenster in die Garage eines Wohnhauses in der Siegstraße ein und transportierten anschließend die Räder womöglich mit einem Transporter ab. Hausbewohner hörten zumindest am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr einen Transporter vor dem Anwesen starten und davonfahren.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.000. Euro.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des 6. Dezember verdächtige Wahrnehmungen rund um die Siegstraße gemacht haben, denen insbesondere auch ein Transporter oder Sprinter auffiel, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell