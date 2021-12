Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: PKWs aufgebrochen und Gegenstände entwendet - Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 18:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, wurden aus zwei Fahrzeugen Gegenstände entwendet.

An einem in der Werderstraße, in Höhe Hausnr. 2 abgestellten PKW schlug eine bisher unbekannte Person auf unbekannte Weise die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete eine schwarze Laptoptasche mit sich darin befindlichem Laptop, sowie eine braune Umhängetasche, in der sich persönliche Gegenstände und Bargeld befanden. Der entstandene Schaden ist bisher nicht bekannt. Die entwendete Umhängetasche wurde ohne Inhalt am Montagvormittag in der Hermannstraße aufgefunden.

An einem in der Fichtestraße, Höhe Hausnr. 37, geparkten Ford schlug eine bisher unbekannte Person die hintere linke Scheibe auf unbekannte Weise ein und entwendete einen auf der Rückbank abgelegten Rucksack, in dem sich Sportschuhe befanden. Auch hier ist der Diebstahlsschaden bisher nicht bekannt.

An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell