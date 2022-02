Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl einer Wildkamera

Am Freitag, 04. Februar 2022, gegen 17.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Waldstück im Bereich Friesoythe Ortsteil Thülsfelde, zwischen Abfahrt Nord und Bundesstraße B72, eine dort rechtsseitig angebrachte Wildkamera eines 65-Jährigen aus Friesoythe. Die Kamera ist tarnfarben und von der Firma DÖRR, Typ: Snap Shot Cloud 4G. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an Gartenzaun

Am Mittwoch, dem 09.Februar 2022, gegen 20.55 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Gartenzaun eines 74-Jährigen Barßelers am Falkendamm beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, den 08.Februar 2022, gegen 16.30 Uhr und Mittwoch, den 09.Februar 2022, um 07.45 Uhr, kam es im Bereich einer Baustelle an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Wenden rechtsseitig aufgestellte Absperrbaken und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 09.Februar 2022, gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Edewecht mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße in Richtung Markhausen und wollte nach links in die Elbestraße abbiegen. Eine 24-jährige Friesoytherin, die sich mit ihrem PKW dahinter befand, bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Golf auf. Die Friesoytherin erlitt leichte Verletzungen. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Saterland- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 10.Februar 2022, gegen 01.10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Straße Am Ostermoor in Richtung Bollingen. Im Bereich einer Linkskurve versuchte er, einem querenden Reh auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und riss mehrere große Sträucher, kleine Bäume sowie ein Verkehrszeichen um. Der 25-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 27000 Euro.

