POL-IZ: 210521.6 Itzehoe: Diebstahl einer Geldbörse

Erneut haben Taschendiebe am Donnerstag in Itzehoe zugeschlagen und einem Rentner während des Einkaufens das Portemonnaie entwendet. Hinweise auf den Dieb gibt es bisher keine, daher sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr hielt sich der 84-Jährige in dem Aldi-Markt in der Straße Rotenbrook auf. Nachdem er am Leergutautomaten gewesen war, steckte er seine Geldbörse in die Jackentasche und verschloss diese. An der Kasse bemerkte der Mann schließlich, dass sein Portemonnaie samt einem Geldbetrag von 155 Euro weg war.

Hinweise auf eine verdächtige Person konnte der Bestohlene nicht liefern. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

