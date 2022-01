Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Kreis Tuttlingen) Stromverteilerkasten beschädigt und abgehauen (09.01.2022)

Immendingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Volvofahrer am Samstag gegen 9 Uhr auf der Straße "Am Freizeitzentrum". Ein Unbekannter fuhr gegen einen Stromverteilerkasten und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro zu kümmern. Zur provisorischen Behebung des Schadens musste ein Energieversorger für rund eine Stunde den Strom für ein angrenzendes Wohngebiet abstellen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den unfallflüchtigen Volvo oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell