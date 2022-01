Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkrs. KN) Helfer fällt von Anhänger

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Bei einer Christbaumsammelaktion am Samstagnachmittag ist ein Helfer von einem Anhänger eines Traktors gefallen. Er verletzte sich zum Glück aber nur leicht. Der 56-Jährige war zusammen mit dem 62-Jährigen am Steuer des Traktors zunächst beim Abladen bei der Eugen-Schädler-Halle. Danach fuhren sie wieder zur Mühlhauser Straße. An der dortigen Einmündung musste der Traktor-Fahrer stark bremsen, weswegen der auf dem Anhänger mitfahrende Helfer über die Bordwand des Anhängers und dann mit der rechten Schulter auf die Deichsel fiel. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

