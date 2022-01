Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lrks KN) Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Steißlingen (ots)

Zu einem Einsatz wegen Verdacht einer Körperverletzung sind Polizei mit zwei Streifenwagen und der Rettungsdienst mit Notarzt am Sonntagabend ausgerückt. In der Friedhofstraße war es gegen 20 Uhr zu einem Konflikt innerhalb einer Familie zwischen einer 51-jährigen Frau und einem 69 Jahre alten Mann gekommen. Wie dieser gegenüber der Polizei angab, hatte ihn die Frau, die augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand, mit Tritten und Bissen verletzt. Der 39-jährige Sohn des Mannes bestätigte gegenüber den Beamten zudem, dass die Frau unvermittelt den Vater angegriffen und gewürgt habe. Ein Notarzt konnte die auch gegenüber der Polizei aggressiv wirkende Verwandte des Mannes beruhigen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen in dem Fall dauern noch an.

