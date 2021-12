Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Geschäftshaus hinterlässt hohen Sachschaden

Sollstedt (ots)

Einen enormen Schaden richteten Flammen am Mittwochabend in einem Geschäftshaus in Sollstedt, im Ortsteil Rehungen an. Ein Lieferant bemerkte den Rauch und die Flammen, kurz nach 19 Uhr, in der Küche des Geschäftes und informierte die Eigentümer. Da die Löschversuche des Sohnes der Betroffenen scheiterte, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Verletzte gab es nicht. Zur genauen Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei am Vormittag vor Ort. Eine brennende Kerze auf einem Weihnachtsgesteck wird derzeit nicht ausgeschlossen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, wird aber im fünfstelligen Bereich vermutet.

