Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Bar-Kreis) Autofahrer gerät auf Autobahn ins Schleudern (09.01.2022)

Tuningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 9 Uhr auf der Autobahn 81 Höhe Tuningen. Ein 40-jähriger Mercedes Fahrer kam bei starkem Schneefall auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern, prallte rechts gegen eine Leitplanke und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo er noch gegen eine Mittelbegrenzung aus Beton stieß. Dadurch entstand am Auto Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto musste ein Abschleppdienst aufladen und abtransportieren.

