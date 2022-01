Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim) Autos stoßen frontal zusammen (09.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße 5702 zwischen Schura und Weigheim gekommen. Ein 88-jähriger Ford Focus Fahrer geriet auf schneebedeckter Straße auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden 66-jährigen Autofahrer mit einem Skoda Kodiak zusammenstieß. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro, die Fahrer blieben unverletzt. Beide Autos konnten nach dem Zusammenstoß nicht mehr weiterfahren. Abschleppdienste holten sie an der Unfallstelle ab.

