Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer flüchtet von Unfallstelle (10.01.2022)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein VW Caddy Fahrer am Montagmorgen auf der Autobahn 864. Ein 30-jähriger kam im Bereich der Auffahrt zur A 864 nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Danach fuhr der Mann weiter, ohne sich um den Schaden an der Unfallstelle zu kümmern. Ein anderer Autofahrer notierte das Kennzeichen des Flüchtigen und meldete den Unfall der Polizei, die den Fahrer mit seinem beschädigten VW im Bereich Bad Dürrheim kontrollieren konnte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht rechnen. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

