POL-BS: Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn 39 - 123 Verstöße

Braunschweig (ots)

BAB 39, AS Cremlingen Rtg. Salzwedel

04.01.2022, 13:30 - 17:30

Innerhalb von vier Stunden mussten 123 Verstöße festgestellt werden. Einige davon werden ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Am Dienstagnachmittag hat die Autobahnpolizei Geschwindigkeitsmessungen auf der A 39 in Richtung Salzwedel durchgeführt. An der Anschlussstelle Cremlingen wird die Geschwindigkeit des Verkehrs aufgrund der Asphaltbeschaffenheit auf 80 km/h begrenzt. In vier Stunden mussten die Messbeamten hier 123 Verstöße feststellen. Von diesen werden wohl 33 Fahrende mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Das schnellste Fahrzeug war nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz mit 76 km/h zu schnell unterwegs. Die Autobahnpolizei führt regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch, um so für deutlich mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. Zu hohe Geschwindigkeiten führen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

