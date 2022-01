Polizei Braunschweig

POL-BS: In Stöckheim wurden mehrere Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Krögerstraße,

31.12.2021, 19.00 Uhr - 01.01.2022, 01.00 Uhr

In der Silvesternacht wurden in Stöckheim vier Fahrzeuge beschädigt.

Ein 60-jähriger Braunschweiger informierte in der Silvesternacht die Polizei über einen beschädigten Außenspiegel an seinem Auto. Zuletzt hatte er seinen Pkw am frühen Abend unbeschädigt gesehen. Die Polizei erschien vor Ort und konnte an drei weiteren Fahrzeugen ähnliche Beschädigungen feststellen. An zwei Autos, die ebenfalls in der Nähe geparkt waren, stellten die Beamten Schuhabdrücke an den Spiegeln fest. Diese Spiegel waren jedoch nicht beschädigt. Die Polizei fertigte vier Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich im Polizeikommissariat Süd (0531/476-3515) zu melden.

