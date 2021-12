Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Wohnwagen aufgebrochen

Lotte (ots)

An der Marktstraße in Alt-Lotte ist in der Zeit zwischen Sonntag (19.12.21), 16.30 Uhr, und Montag (20.12.21), 08.00 Uhr, ein am Fahrbahnrand abgestellter Wohnwagen aufgebrochen worden. Im Innenraum wurden ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Schränke geöffnet. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und suchte Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell