Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei in Ibbenbüren erhielt heute, am Montag, den 20.12.2021, Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf der Poststraße 17, auf dem Parkplatz des Ärztehauses, ereignet hatte. Gegen 08.15 Uhr wurde dort ein grauer VW Golf geparkt. Als der Fahrer gegen 09.15 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine erhebliche Beschädigung im Bereich des vorderen Stoßfängers fest. Den Spuren nach war ein anderes Fahrzeug gegen den Golf gefahren. Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Sachschaden allein bei dem Golf etwa 1.300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

