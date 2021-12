Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Müllcontainer in Brand

Emsdetten (ots)

An der Käthe-Kollwitz-Schule an der Sträterstraße sind in der Nacht zu Dienstag (21.12.21) in der Zeit zwischen 01.50 Uhr und 02.05 Uhr zwei Müllcontainer in Brand gesetzt worden. Ein Zeuge meldete das Feuer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Emsdetten gelöscht. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Emsdettener Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell