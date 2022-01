Polizei Braunschweig

POL-BS: Um Hilfe gebeten ¬¬- Handy entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

03.01.2022, 17:20 Uhr

Eine 16-Jährige verleiht ihr Handy an einen Fremden. Dieser läuft nach einem Telefonat mit dem Telefon weg. Die Polizei ermittelt.

Am Montagabend war eine 16-Jährige in Wache des Polizeikommissariats Mitte in der Münzstraße erschienen und gab an, dass ihr soeben ihr Handy entwendet worden ist. An der Haltestelle am Rathaus hatten sich zunächst zwei unbekannte Männer zu ihr auf die Bank gesetzt. Einer der Männer wollte sich dann ihr Handy für ein Telefonat ausleihen. Nachdem der Mann ein angebliches Gespräch geführt hatte, war er mit dem Telefon in Richtung Schlosscarreé gelaufen. Das Opfer hatte noch versucht den Mann festzuhalten, dieser riss sich jedoch los und konnte flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls gegen die Männer. Der Haupttäter soll zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß gewesen sein. Dazu habe er schwarze Haare gehabt. Er sei mit einer roten Jacke, schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einer blauen OP-Maske bekleidet gewesen. Das Alter des Täters schätz das Opfer auf 18 Jahre. Der zweite Täter soll ungefähr gleich groß gewesen sein und eine schwarze Jacke getragen haben. Hinweise zu den Männern nimmt die Polizei unter 0531/476-3115 entgegen.

