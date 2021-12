Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Präventionsstreifen zum Thema Einbruchsschutz

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 16.12.2021, hat die Polizei Präventionsstreifen in Schenefeld und Halstenbek-Krupunder durchgeführt und Bürgerinnen und Bürger über mögliche Schwachstellen in der Einbruchssicherung aufgeklärt.

In der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr wiesen vier Präventionsstreifen im Rahmen von Fußstreifen gezielt auf vermeintliche Kleinigkeiten und offensichtliche Nachlässigkeiten hin.

In Rahmen der Streifen kamen die Beamten mit Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch und gaben wertvolle Hinweise, um mögliche Tatgelegenheiten für Einbrecher zu minimieren.

Dass diese Aufklärung von Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, zeigten die Feststellungen der eingesetzten Beamten schnell: So bemerkten die Beamten des Sachgebietes Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg und des Polizeireviers Rellingen 28 gekippte und ein offenstehendes Fenster, 15 offene Garagen und fünf offene Schuppen.

Darüber hinaus stellten die Polizisten 21 ungesicherte Leitern sowie 31 Fahrräder ohne jegliche Sicherung auf den Grundstücken fest. Leider steckten auch auf einer Haustür der Schlüssel. Sowohl bei einem Mehr- als auch bei einem Einfamilienhaus waren die Haustüren nicht verschlossen. Hinzu kamen drei überfüllte Briefkästen.

Die Einsatzkräfte führten mit über 50 Bewohnerinnen und Bewohnern Gespräche, teilten ihre Beobachtungen mit und gaben wertvolle Tipps zum Einbruchschutz.

Die Rückmeldungen der Bürger waren positiv. Vereinzelt kam es zu Nachfragen aufmerksamer Bürger, ob es sich denn um "echte" Polizeibeamte handeln würde, die ausgeräumt werden konnten.

Eine individuelle Beratung zum Thema Einbruchschutz bieten in der Polizeidirektion Bad Segeberg ab sofort besonders geschulte Polizeibeamte an.

Für Beratungsangebote im Kreis Pinneberg ist Herr Wegner unter der Telefonnummer 04101 - 202-244 erreichbar. Frau Maywald betreut den Kreis Segeberg und steht für Anfragen unter der Telefonnummer 04551 - 884-2141 zur Verfügung.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, über die E-Mail-Adresse Einbruchschutzberatung.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de Kontakt zu beiden Beratern aufzunehmen.

Die Polizei gibt folgende Tipps zum Einbruchschutz:

Bitte schließen Sie beim Verlassen des Hauses immer alle Fenster und Türen. Auch gekippte Fenster sind geöffnete Fenster. Halten Sie die Hauseingangstür von Mehrfamilienhäusern immer geschlossen. Schließen Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung, Ihres Hauses immer die Tür ab.

Briefkästen sollten regelmäßig geleert werden, besonders, wenn Sie sich im Urlaub oder für eine längere Zeit außer Haus befinden.

Lagern Sie Aufstiegshilfen wie z.B. Leitern nie frei zugänglich und sichtbar für Fremde. Auch unverschlossene Schuppen oder Garagen bieten Einbrechern Aufbruchwerkzeuge geradezu an.

Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien, dass Sie sich im Urlaub befinden. Bitte deponieren Sie keinen öffentlich sichtbaren Zettel an ihrem Eingang mit dem Hinweis, dass Sie nicht zu Hause sind. (z.B. eine Notiz für den Postboten, wo das Paket gelagert werden könnte.)

Täuschen Sie Anwesenheit vor: Beleuchtung in und am Haus ggf. über eine Zeitschaltuhr oder Bewegungsmelder können Einbrecher abhalten. Ein vollständig dunkles Haus lässt darauf schließen, dass niemand daheim ist.

Seien Sie wachsam! Achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft. Scheuen Sie sich nicht den Notruf 110 zu wählen, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen sollten.

Weitere Informations- und Beratungsangebote der Landespolizei finden Sie unter www.polizei.schleswig-holstein.de im Bereich Prävention - Einbruchschutz.

Hier finden Sie unter anderem weitergehende Informationsbroschüren und Videos sowie Kontaktdaten von zertifizierten Fachfirmen für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes bzw. diesbezügliche Förderprogramme.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell