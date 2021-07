Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in eine Schule - Täter richteten nicht unerheblichen Sachschaden an

Unna (ots)

Am Freitag (09.07.21) hörten aufmerksame Zeugen um 22:00 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich des Geschwister- Scholl- Gymnasium (GSG) in der Palaiseaustraße in Unna. Die Zeugen konnten beobachten, wie fünf junge Männer fluchtartig den Bereich des GSG verließen.

Die sofort alarmierte Polizei konnte an der Schule einen Einbruchsdiebstahl feststellen. Zudem randalierten die Täter in der Schule. Es wurden Wände beschädigt, elektronische Hardware beschädigt und diverse Scheiben eingeschlagen. Zudem wurde ein Klassenraum mit Lebensmitteln verunreinigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Täterhinweise und Angaben der Zeugen waren in diesem Fall so zielführend, dass im Rahmen der weiteren Ermittlungen eine Identifizierung der fünf Täter sehr wahrscheinlich ist.

