Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Radolfzell (ots)

Weil ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in der Ratoldusstraße mit seiner Fahrweise auffiel, ist er von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Wie der 55-Jährige zwischen zwei und drei Uhr gegenüber den Beamten erklärte, war er offenbar auf der Suche nach einem Parkplatz für seinen Geländewagen und fuhr deshalb mehrmals im Kreis. Bei der Kontrolle fiel allerdings auch Alkoholgeruch auf, weswegen nach einem positiven Test eine Blutprobe in einem Krankenhaus veranlasst wurde. Den Führerschein des Fahrers nahmen die Beamten noch in der Nacht ab. Auch der Autoschlüssel würde auf der Polizeiwache bis zum nächsten Tag hinterlegt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

