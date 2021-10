Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden, Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr

Tann (ots)

Mittwoch, 27.10.21, 16.00 Uhr,

Gemarkung 36142 Tann, Verbindungsweg zwischen "Sportplatz Wendershausen" und der Ortslage Wendershausen (Straße "Am Sportplatz")

Eine 62-jähriger aus einem Stadtteil von 36142 Tann befuhr mit ihrem Honda Civic den Verbindungsweg, aus Richtung "Sportplatz Wendershausen" kommend in Fahrtrichtung Ortslage Wendershausen. Im Bereich der dortigen leichten Linkskurve, wenige Meter vor dem "Brückenbauwerk Weidbach", kam sie aus bislang unbekannter Ursache, ersten Erkenntnissen zufolge jedoch auf Grund von Alkoholkonsum, nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte folgend gegen das rechtsseitige massive Brückengeländer, der Pkw kippte nach links auf die Fahrerseite, wo er mittig des Brückenbauwerks liegenblieb. Die Frau erlitt relativ leichte Verletzungen und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus mach Fulda verbracht. Da der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000, am Brückenbauwerk Schaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR.

Im Einsatz waren ein NAW und ein RTW sowie Angehörige der Feuerwehren Tann und -Wendershausen.

gefertigt: Polizeistation Hilders, POK Schmitt (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell