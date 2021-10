Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfallflucht am Parkplatz Bürgerhaus Nüst

Nüst - Am Dienstagmorgen (26.10.), zwischen 8.50 Uhr und 9.40 Uhr kam es auf dem Parkplatz vom BürgerhauFuldas in Nüst in der St.-Vitus-Straße 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein vor Ort geparkter VW Tiguan durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeistation Hünfeld

2. HEF

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein - Am Montag (25.10.), gegen 16:05 Uhr, befuhr ein Lkw die Straße am Koppelstück in östliche Richtung und wendete im dortigen Wendehammer, auf Höhe der Hausnummer 10. Beim Wendemanöver fuhr das Fahrzeug rückwärts gegen einen Zaun einer dortigen Firma. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer fort. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de. Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Firma Amazon Bad Hersfeld - In der Zeit von 6 Uhr bis 15:30 Uhr, parkte am Montag ein 41-jähriger Mann aus Bad HersfeFuldald seinen dunkelgrauen BMW 320d auf dem Parkplatz einer Firma in der Amazon-Straße. Als der Mann gegen 15:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug seinen BMW vorne links am Kotflügel beschädigt hatte. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de. Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Motorradfahrer gestürzt

Lauterbach - Am Sonntag (24.10.), gegen 14 Uhr, befuhr eine Gruppe von sechs Motorradfahrenden die Landesstraße von Volkartshain herkommend in Richtung Hartmannshain. Verkehrsbedingt musste der 75-jährige Fahrer des vordersten Motorrades seine Kawasaki ZX 10R abbremsen. Der 73-jährige Fahrer einer Suzuki GSX F, welcher sich unmittelbar hinter der Kawasaki befand, erkannte dies zu spät und stieß mit seinem Vorderrad gegen den Auspuff der Suzuki. Durch den Aufprall verlor der 73-jährige das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. An den beiden Motorrädern entstand Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Ulrichstein - Am Sonntag (24.10.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW-Transporter 7 HC die Marktstraße in Richtung Ohmstraße. In Höhe der Einmündung zur Lindenparkstraße geriet er, offensichtlich wegen gesundheitlicher Probleme, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend kam er auf die dortige Grünfläche und stieß gegen einen Audi Avant, welcher in Höhe der Hausnummer 37 am Fahrbahnrand geparkt war. Der 50-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden von 2.500 Euro.

Auffahrunfall

Schotten - Am Montag (25.10.), gegen 9:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin die Laubacher Straße in Richtung Ortsausgang und wollte nach links in die Karlstraße einbiegen. Verkehrsbegingt musste sie vor dem Abbiegen ihren Ford Fiesta abbremsen. Eine nachfolgende 60-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von 9.000 EUR.

Polizeistation Lauterbach

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell