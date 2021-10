Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. FD

Fußgängerin angefahren

Fulda. Am Montagabend (25.10.) kam es auf der B 27 in Höhe des Einkaufszentrums "Kaiserwiesen" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Gegen 21.05 Uhr befuhr ein 53-jähriger Fuldaer mit seinem Pkw Daimler Chrysler, die B 27 aus Künzell kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. Im dortigen Baustellenbereich betrat unvermittelt eine 59-jährige Fuldaerin die Fahrbahn von links kommend, und wollte diese vermutlich in Richtung Kaiserwiesen überqueren. Der Pkw-Fahrer, der sich in diesem Moment in der Ausfahrt zu den Kaiserwiesen befand, erfasste die Frau mit der linken Fahrzeugseite. Bei dem Unfall wurde die 59-jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 53-jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 voll gesperrt werden. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Fulda ausgeleuchtet.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Samstag (23.10.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße geparkten roten VW Golf einer 43-jährigen Frau aus Haunetal an der Stoßstange. Der Verursacher hinterließ zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer, diese ist jedoch nicht existent. Es entstand Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise zum Unfallversucher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht unter Alkohol und Drogenkonsum

Bad Hersfeld. Am Sonntag (24.10.), um 0.36 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Hersfeld die Fritz-Rechberg-Straße in Richtung Michael-Schnabrich-Straße. Zwischen der Gerwigstraße und der Fritz-Rechberg-Straße kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort den in einer Parkbucht geparkten blauen VW Golf eines 34-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Zwei Zeugen hörten den lauten Knall des Unfalls, konnten das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrers ablesen und meldeten dies unabhängig voneinander der Polizei. Circa 25 Meter vom Unfallort entfernt stellte der Flüchtige sein Fahrzeug ab. Dort konnte er durch eine hiesige Streife angetroffen werden. Ein Alkohol -und Drogentest verlief positiv. Es entstand Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (24.10.), in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den schwarzen VW Passat eines 23-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld, der in Höhe der Weimarer Straße 6 geparkt war an der Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallversucher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Philippsthal. Am Montag (25.10.), um 16.10 Uhr, befuhren eine 45-jährige Frau aus Unterbreizbach mit ihrem weißen VW Golf und eine 21-jährige Frau aus Heringen mit ihrem schwarzen Audi A4 Avant die Friedewalder Straße von Friedewald kommend in Richtung Philippsthal. Die 45-jährige Frau aus Unterbreizbach hatte die Absicht nach links auf das dortige Gelände der Tankstelle abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr war dies jedoch nicht möglich und sie hielt an. Dies bemerkte die hinter dem Golf fahrende 21-jährge Frau aus Heringen zu spät und fuhr auf. Danach fuhren beide Fahrzeuge auf das Tankstellengelände. Da die Golf-Fahrerin in ihrem Fahrzeug sitzen blieb und die 21-jährige Heringerin keinen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellte fuhr diese weiter. Durch den Unfall wurde die Frau aus Unterbreizbach leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Grundstücksmauer beschädigt

Hattendorf. Am Montag (25.10.), gegen 8:36 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich Lkw, mit seinem Fahrzeug die Straße "Hellberg" und beschädigte dabei eine Grundstücksmauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell