Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruchsversuch in Engelrod

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruchsversuch in Engelrod

Lautertal - Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagmittag (22.10.) und Sonntagmittag (24.10.) in ein Einfamilienhaus in der Vorderstraße in Engelrod einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, sodass sie ohne Diebesgut flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(JB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell