POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 9.40 Uhr ein Auto in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der 53-jährige Besitzer eines Opel stellte diesen gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz des Sportzentrums ab und bemerkte bei seiner Rückkehr, dass in seiner Abwesenheit ein Unbekannter das Auto beschädigt hatte. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro, auf denen der Eigentümer sitzen bleibt, wenn kein Verursacher ermittelt wird. Daher bittet die Polizei Tauberbischofsheim Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr einen Toyota in der Würzburger Straße in Wertheim-Eichel beschädigt. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Toyota, der vor einem Supermarkt in der Würzburger Straße abgestellt war. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne die Polizei oder den Eigentümer über den Unfallschaden zu informieren. Die Polizei Wertheim bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09342-91890 zu melden.

