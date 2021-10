Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Matratzen - Einbruch in leerstehendes Haus

Diebstahl von Matratzen

Bad Hersfeld - Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (24.10.) und Montag (25.10.) in einen als Lager dienenden Container in der Max-Becker-Straße ein. Sie stahlen mehrere Matratzen sowie eine unbekannte Menge an Bettdecken im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in leerstehendes Haus

Bad Hersfeld - Ein unbewohntes Einfamilienhaus im Weißdornweg war am Montagvormittag (25.10.) Ziel unbekannter Täter. Mittels Hebelwerkzeug öffneten sie die Eingangstür und verursachten rund 500 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

