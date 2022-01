Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall an Straßenkreuzung (09.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Heinrich-Hertz-Straße / Max-Planck-Straße. Ein 53-jähriger Fiat Talento Fahrer stieß mit einem vorfahrtberechtigten 63-jährigen Mercedes Fahrer zusammen, der auf der Heinrich-Hertz-Straße fuhr. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Der Fiat war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst lud ihn auf.

