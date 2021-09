Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Freund bezahlt Geldstrafe

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen den Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen vollstreckt. Er hatte noch 240,-Euro zu bezahlen.

Der 24 -jährige syrische Staatsangehörige war zuvor in einem PKW über die Autobahn 280 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist und an der Abfahrt Weener von einer Zollstreife kontrolliert worden.

Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der Mann von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Deshalb wurde er zur weiteren Sachbearbeitung an die Bundespolizei in Bunde übergeben.

Aus einer Verurteilung wegen Erschleichen von Leistungen in zwei Fällen hatte der 24-Jährige noch eine offene Geldstrafe von 240,- Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 24 Tagen zu verbüßen. Allerdings besaß er nicht genügend Geld um die offene Geldstrafe selbst zu bezahlen.

Erst mit Hilfe eines Freundes konnte der 24-Jährige die geforderte Summe aufbringen. Der Freund zahlte für ihn die geforderte Summe bei der Polizei in Wilhelmshaven ein und ersparte so dem 24-Jährigen einen Gefängnisaufenthalt.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft Aurich für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatten den 24-jährigen Mann wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

