Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Schreckschusswaffe bedroht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.12.2021), soll ein 65-Jähriger einen 25-Jährigen in der Mundenheimer Straße mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 65-jährige habe in das Auto des 25-Jährigen geschaut, worauf diesen ihn ansprach. Der 65-jährige Mann habe darauf aggressiv reagiert und den 25-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Anschließend fuhr der ältere Mann weg. Der 25-jährige verständigte die Polizei. Über das Kennzeichen konnte der 65-Jährige ermittelt werden. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Schreckschusswaffe bei dem Mann auffinden und sicherstellen.

