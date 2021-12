Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (08.12.2021), gegen 10:15 Uhr, übersah ein 64-jähriger beim Abbiegegen vom Kaiserwörthdamm einen auf dem Radweg fahrenden 37-jährigen Pedelc-Fahrer. Der 37-Jährige konnte trotz sofortiger Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und stürzte. Er wurde leicht verletzt und wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

