Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Brunckstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 07.12.2021, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Sprinter auf der Friesenheimer Straße in Richtung Brunckstraße (L523). Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw (MAN Sattelschlepper) auf der L523 stadteinwärts in Richtung Brunckstraße. An der Kreuzung fuhr der 61-Jährige über die für ihn zuständige Ampel in den Kreuzungsbereich auf die Brunckstraße ein. Und auch der 44-Jährige fuhr über die für ihn zuständige Ampel in die nach links abknickende Straße und somit in den Kreuzungsbereich ein, so dass es im Kurvenbereich des Kreuzungsbereichs zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Beide Fahrer gaben an, dass ihre jeweilige Ampel grün anzeigte. Der 44-Jährige erklärte zudem, dass nach ihm zwei weitere Fahrzeuge über die Ampel gefahren seien. Beide betroffenen Ampeln wurden überprüft und funktionierten vorschriftsmäßig.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die jeweils hinter dem 61-Jährigen und dem 44-Jährigen gefahren sind oder auch andere Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zu den Ampelschaltungen machen können. Sie werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell