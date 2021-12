Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 07.12.2021, gegen 07:15 Uhr, fuhren ein 28-Jähriger, eine 31-Jährige sowie ein 20-Jähriger hintereinander mit ihren Autos auf der rechten Fahrspur der Bruchwiesenstraße in Richtung Schänzeldamm. Als der 28-Jährige aufgrund des verkehrsbedingten Rückstaus abbremste, fuhr die 31-Jährige auf sein Auto auf und der 20-Jährige auf das Auto der 31-Jährigen. Alle drei Fahrer verletzten sich bei dem Aufprall. Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der Bruchwiesenstraße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell